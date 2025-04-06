اليوم.. منتخب مصر للناشئين يواجه الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية تحت شعار «لا بديل عن الفوز»

تترقب الجماهير المصرية العاشقة للساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، لقاء منتخب مصر للناشئين تحت ١٧ عاما أمام نظيره الكاميرون، في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ سنة.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ سنة

تذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت ١٧ سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

بوركينا فاسو ٦ نقاط

جنوب أفريقيا ٤ نقاط

الكاميرون نقطة واحدة

مصر بدون نقاط

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفني اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في الجولتين الأولي والثانية أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو على الترتيب من أجل المنافسة على تذكرة التأهل إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٥.

ولا تزال فرصة منتخب مصر للناشئين تحت ١٧ سنة قائمة للتأهل إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٥ رغم الخسارة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ١٧ سنة التي تستضيفها المغرب من ٣٠ مارس وحتى ١٩ أبريل أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو علي الترتيب.

ويتبقى أمام منتخب مصر لقاء أخير في الجولة الثالثة أمام الكاميرون للبحث عن المنافسة على تذكرة التأهل لكأس العالم قطر ٢٠٢٥ حيث يتأهل من كأس الأمم الأفريقية ١٠ منتخبات.

حيث يتأهل مباشرًا ثمانى منتخبات التى تأهلت كأول وثاني من كل مجموعة إلي الدور الثاني بينما أصحاب المراكز الثلاثة في المجموعات الأربع يلتقون ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة وثالث المجموعة الثانية التي تقع فيه مصر يلتقي ثالث المجموعة الرابعة.

ويسعي منتخب مصر تحت قيادة أحمد الكاس للفوز يوم الأحد أمام الكاميرون للمنافسة على المركز الثالث في المجموعة ومن بعدها لقاء ثالث المجموعة الرابعة لحسم التأهل.

وجاءت مجموعات كاس الأمم الأفريقية كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

المجموعة الثانية: مصر، بوركينافاسو، الكاميرون، جنوب أفريقيا

المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، الصومال، تونس

المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية أفريقيا الوسطى

وتعتبر نهائيات كأس الأمم الأفريقية بمثابة تصفيات لكأس العالم تحت ١٧ عاما ٢٠٢٥ التي ستقام في قطر في نوفمبر المقبل حيث يتأهل ١٠ منتخبات من أصل ١٦ منتخبا تشارك في البطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ١٧ عامًا، بعدما احتل المركز الأول في تصفيات شمال أفريقيا، التي أقيمت في نوفمبر الماضي بالمغرب.

وكان أحمد الكاس اختار قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.