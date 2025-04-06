ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الاتحاد السكندري يهزم الفتح الرباطي ويبدأ مشواره في «BAL 2025»

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة فوزًا مهمًا على نظيره الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، في نسختها الخامسة التي تستضيفها مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري.

وتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة "أون سبورت"، التي تنقل مباريات فريق الاتحاد السكندري، وذلك في إطار حرصها على دعم الرياضة المصرية وإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مشوار الفريق في البطولة القارية.

ويستعد الاتحاد السكندري، ممثل مصر في البطولة، لمواجهة قوية غدًا الأحد أمام فريق ستاد مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم مجموعة "كالاهاري" كلًا من: الاتحاد السكندري (مصر)، الفتح الرباطي (المغرب)، ستاد مالي (مالي)، وريفرز هوبرز (نيجيريا).

ويتأهل إلى النهائيات، التي تقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024، أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي تضم: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

يُذكر أن البطولة تحظى بتغطية إعلامية مميزة عبر مجموعة قنوات "أون سبورت"، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل منافسات النسخة الخامسة، في إطار دعمها المستمر للرياضة المصرية وتقديم محتوى رياضي متميز للجمهور.

الاتحاد السكندري الفتح الرباطي الاتحاد السكندري لكرة السلة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة كرة السلة