اليوم.. صلاح ومرموش في مهام صعبة بالدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، مواجهات حاسمة للنجمين المصريين محمد صلاح وعمر مرموش، حيث يواجهان تحديات كبيرة في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة البريميرليج.

وينتظر صلاح ومرموش مواجهتين صعبتين رفقة فريقهما ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب، حيث يحل «الملك» مع الريدز ضيفًا على فولهام بملعب كرافين كوتيج، ويخوض «الجولدن بوي» ديربي مدينة مانشستر لأول مرة، حينما يزور مانشستر سيتي ملعب أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد.

ليفربول ضد فولهام

يدخل ليفربول مباراته بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، الذي يسعى لقيادة حمر الميرسيسايد نحو الفوز والاقتراب بخطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بصافرة تحكيمية من الحكم كريس كافانا، ليواجه رفاق صلاح الفريق اللندني العنيد، الذي يقدم مستويات جيدة خلال الموسم الجاري 2024-2025.

محمد صلاح

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز العاشر وفي رصيده 45 نقطة، بعد خوض كل منها 30 جولة حتى الآن.

ولعب محمد صلاح 30 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 17 آخرين، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، وكذا قائمة صانعي الأهداف في موسم مميز لقائد منتخب مصر.

ديربي مانشستر

في مباراة أخرى لا تقل أهمية، تنطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يحل عمر مرموش ضيفًا مع مانشستر سيتي على الجار مانشستر يونايتد في أول ديربي للنجم المصري، وذلك في قمة منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مرموش، نجم مانشستر سيتي، لتقديم أداء قوي وقيادة فريقه نحو الفوز، وإثبات جدارته كعنصر أساسي في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، خاصة بعد إصابة المهاجم الأساسي إيرلينج هالاند، هداف مان سيتي هذا الموسم.

ويدير جون بروكس مباراة ديربي مانشستر، التي يسعى خلالها رفاق مرموش لحصد الثلاث نقاط؛ من أجل حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في حين أن اليونايتد يأمل تحقيق الانتصار على السماوي لتحسين وضعه في البريميرليج.

عمر مرموش

وشارك عمر مرموش في 8 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 5 أهداف، ليلفت الأنظار إليه بعد تألقه مؤخرًا في ظل موسم ليس بالجيد لجماهير وعشاق السيتي، حيث لم يعد ينافس على أي بطولة سوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي شهدت انتزاع مرموش فوزًا لفريقه على حساب بورنموث بتسجيله هدف الفوز وقيادة كتيبة جوارديولا إلى نصف النهائي بنتيجة 2-1.

ومن المتوقع أن تشهد مباراتا ليفربول ضد فولهام، مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي إثارة وندية كبيرتين، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وسط ترقب جماهيري في مصر والوطن العربي بشغف لهاتين المباراتين، لمتابعة تألق النجمين عمر مرموش ومحمد صلاح مع فريقهما.