تعليم الفيوم: نشر نماذج البوكليت في مادة الرياضيات “الجبر والإحصاء”

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن البدء في نشر النماذج الاسترشادية فى جميع المواد الأساسية بنظام البوكليت، وذلك في إطار تطبيق نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية، بهدف توفير آلية امتحانية منظمة تسهم في تحقيق العدالة وتيسير عملية تقييم الطلاب.. وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
سوف يتم نشر نماذج البوكليت الخاصة في جميع المواد الدراسية، بحيث يتيح للطلاب فرصة الاستعداد الأمثل للامتحانات من خلال التدريب على الأسئلة بنظام البوكليت .