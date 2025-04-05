برشلونة يرفض هدية فالنسيا ويتعثر أمام بيتيس في الدوري الإسباني

تعثر فريق برشلونة أمام ضيفه ريال بيتيس بالتعادل بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهت مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بنتيجة 1-1، ليرفض الفريق الكتالوني هدية فالنسيا، الذي فاز على ريال مدريد الغريم التقليدي أقرب ملاحقيه على قمة الدوري الإسباني، اليوم السبت، في نفس الجولة بنتيجة 2-1.

مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

افتتح بابلو جافي التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة متقنة من فيران توريس، ليضع الكرة في شباك حارس بيتيس.

ولم يتأخر ريال بيتيس في الرد، حيث سجل ناتان هدف التعادل في الدقيقة 17، برأسية قوية سكنت شباك حارس برشلونة تشيزني.

وحاول بعدها برشلونة تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني، لكن دفاع بيتيس وحارس مرماه أدريان تصدوا لمحاولاتهم.

شهدت الدقيقة 73 تألقًا لافتًا لأدريان حارس ريال بيتيس، الذي أنقذ مرماه من فرصة خطيرة للظهير جول كوندي.

بتلك النتيجة، ظل برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد في وصافة الترتيب، بينما جاء ريال بيتيس في المركز الخامس وفي رصيده 48 نقطة.