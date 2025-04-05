ميلان ينتزع تعادلًا صعبًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي

انتزع فريق ميلان تعادلًا صعبًا من ضيفه فيورنتينا بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول من مباراة ميلان ضد فيورنتينا بتأخر الروسونيوري بنتيجة 2-1، قبل أن ينقذ لوكا يوفيتش أصحاب الأرض بهدف التعادل.

مباراة ميلان ضد فيورنتينا

افتتح فيورنتينا التسجيل عن طريق هدف عكسي سجله مالك ثياو لاعب ميلان في مرماه في الدقيقة السابعة، ثم أضاف مويس كين الهدف الثاني للفيولا في الدقيقة العاشرة.

وتمكن الإنجليزي تامي أبراهام من تقليص الفارق لفريق ميلان في الدقيقة 23، قبل أن يسجل البديل لوكا يوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما وصل رصيد فيورنتينا إلى 52 نقطة في المركز السادس.