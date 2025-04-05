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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

زيارة من كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقاهرة

ارشيف
ارشيف
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استقبلت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح زيارة من كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقاهرة وعلى رأسها الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك في مصر والسودان وسائر إفريقيا.. حيث كلف الانبا تيموثاؤس لاستقبالهم  بمقر المطرانية القمص تادرس سدرة وكيل المطرانية والقمص مقار انيس والقمص متياس يعقوب والقس داود نبيل والقس جيروم سمير ، صباح اليوم السبت. 

حيث قاموا بزيارة كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا بالزقازيق وأيضا منطقة أثار تل بسطا.
كما قاموا بزيارة كنيسة القيامة بأرض الفرح حيث استقبلهم هناك القس بافلوس جمال والقس مويسيس انطون .
 وقد أعرب  المطران الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وسعادته لزيارة هذه الأماكن المقدسة.

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