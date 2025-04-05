تعادل مثير بين الأهلي والاتحاد في ديربي جدة بالدوري السعودي

انتهت مباراة ديربي جدة بالتعادل الإيجابي بين الأهلي ضد الاتحاد بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الاتحاد بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة لهز الشباك.

مباراة الأهلي ضد الاتحاد

افتتح روجر إيبانيز التسجيل في الدقيقة 51 من صناعة رياض محرز، ليضع الأهلي في المقدمة، قبل أن يدرك الفرنسي موسى ديابي التعادل لصالح الاتحاد في الدقيقة 74.

وأعاد الإنجليزي إيفان توني الأهلي للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 82، ثم خطف الفرنسي المخضرم كريم بنزيما هدف التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 90+4، لينتهي الديربي بالتعادل 2-2.

بذلك، يواصل الاتحاد سلسلة اللا هزيمة في الدوري السعودي للمباراة التاسعة على التوالي، في المقابل، يواصل الأهلي سلسلة اللا فوز في الدوري للمباراة الثالثة على التوالي.

ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 62 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما وصل رصيد الأهلي إلى 49 نقطة في المركز الخامس.