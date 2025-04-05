إصابة عمر فايد في خسارة بيرشوت من سيركل بروج بالدوري البلجيكي

عاد المدافع المصري عمر فايد للمشاركة مع فريقه بيرشوت البلجيكي، بعد تعافيه من الإصابة، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام سيركل بروج، في الجولة الثانية من مجموعة الهبوط في بطولة الدوري البلجيكي.

وشارك فايد أساسيًا في مباراة سيركل بروج ضد بيرشوت، لكنه لم يستطع إكمالها، حيث استبدل مع بداية الشوط الثاني، وشارك بدلًا منه اللاعب برايان بلات.

وخسر بيرشوت بمشاركة عمر فايد بهدفين مقابل هدف، بعدما سجل تيبو سومرز ولوكاس بيرين هدفي سيركل بروج، وأحرز ريدان هدف رفاق المدافع المصري.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد بيرشوت عند 18 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع سيركل بروج رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

عمر فايد

مشاركة عمر فايد

تأتي عودة فايد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، حيث كان قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية في شهر فبراير الماضي، خلال مباراة فريقه ضد شارلوا في الدوري البلجيكي.

ويقضي فايد الموسم الحالي معارًا لفريق بيرشوت من صفوف فنربخشة التركي، وشارك مع الفريق في 15 مباراة حتى الآن، وصنع خلالها هدفًا واحدًا.

وقضى عمر فايد الموسم الماضي معارًا إلى نادي نوفي بازار الصربي من فنربخشة، وقدم أداء مميزًا حيث خاض 21 مباراة في مختلف المسابقات.

يذكر أن، عمر فايد كان أحد العناصر الأساسية في منتخب مصر الأولمبي الذي حصل على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.