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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الزمالك تفوز على المصرية للاتصالات فى بطولة دوري السوبر

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بعد اللجوء للوقت الإضافي بنتيجة 90/86 ، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
22/13
46/34
64/55
74/74
90/86

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

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