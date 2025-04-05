سلة الزمالك تفوز على المصرية للاتصالات فى بطولة دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بعد اللجوء للوقت الإضافي بنتيجة 90/86 ، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

22/13

46/34

64/55

74/74

90/86

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".