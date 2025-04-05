الخطيب يهنئ فريق طائرة الأهلي بلقب كأس مصر والثلاثية المحلية

هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول ‏للكرة ‏الطائرة ‏‏«رجال» والجهاز الفني والإداري والطبي، ‏بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر، للعام الثاني على التوالي والمرة 23 في تاريخ النادي. وبعد أيام قليلة من التتويج ببطولتي ‏الدوري ‏والسوبر ‏المصري، محققًا الثلاثية.

وتوج الأهلي بكأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد مساء اليوم السبت في نهائي كأس مصر.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للفريق ‏والأداء ‏المتميز ‏والإصرار على تحقيق الفوز وحصد البطولات، وقال إن التتويج بالألقاب الثلاثة يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الماضية، وفي ذات الوقت يحملهم مسئولية مضاعفة في بطولة إفريقيا القادمة، لإسعاد جماهير الأهلي الداعم الأكبر للنادي وفرقه الرياضية في كل المناسبات.

وأكد رئيس النادي الأهلي ثقته الكبيرة في منظومة العمل للفريق، وأن الجميع سوف يعمل من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات ووضع النادي في المكانة التي يستحقها على جميع المستويات.