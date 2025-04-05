هاجر الشرنوبي تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "حكيم باشا"

قالت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي إن أول مشهد قامت بتمثيله في مسلسل حكيم باشا والذي عرض في رمضان الماضي، إلى جانب النجم مصطفى شعبان، كان صعبًا للغاية بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها شعرت بتوتر شديد، خاصة وأنه كان أول ظهور لها ضمن أحداث المسلسل، وكانت لا تزال تحاول التمكن من اللهجة المطلوبة للدور.

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي أن الفنان مصطفى شعبان كان له دورًا كبيرًا في تهدئتها وتوجيهها خلال التصوير.. مؤكدة: "بصراحة، أستاذ مصطفى إنسان جميل، وبيحب يساعد الممثلين اللي معاه و كان دايما ينصحني، ويقول لي خديها من السكة دي، أو جربي تقولي الجملة كده، في الحقيقة هو مثقف وراقي، ومحترم من أجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي".

وأشارت الفنانة هاجر الشرنوبي إلى أن تصوير المسلسل تزامن مع تحضيرات زواجها، حيث حضرت إحدى بروفات العمل ليلة حنتها، واضطرت لتأجيل شهر العسل بسبب التزامها بالتصوير.

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