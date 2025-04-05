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السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الذهب مساء السبت 5 أبريل 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5 إبريل 2025 , 
متأثرا ً بحالة من الهدوء النسبي في حركة العرض والطلب.

سجل الذهب عيار 24 نحو  4994 جنيهًا للجرام للبيع.

استقر سعر الذهب  عيار 21 عند  4370 جنيهًا للجرام للبيع .

بلغ سعر الذهب  عيار 18 نحو  3745 جنيهًا للجرام للبيع.
وسجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): بلغ 34،960 جنيهًا.

ويتوقع الخبراء  استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية صعود طفيف حال استمرار ارتفاع الأونصة عالميًا أو تراجع الجنيه المصري محليًا،  وسط ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.

سعر الذهب الذهب عيار التعاملات المسائية جنيه الذهب سعر الذهب عيار 21