تعرف على سعر الذهب مساء السبت 5 أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5 إبريل 2025 ,

متأثرا ً بحالة من الهدوء النسبي في حركة العرض والطلب.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4994 جنيهًا للجرام للبيع.

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 4370 جنيهًا للجرام للبيع .

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3745 جنيهًا للجرام للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): بلغ 34،960 جنيهًا.

ويتوقع الخبراء استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية صعود طفيف حال استمرار ارتفاع الأونصة عالميًا أو تراجع الجنيه المصري محليًا، وسط ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.