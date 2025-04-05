ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة المصري تغادر إلى دار السلام غدا استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تغادر بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي في الثانية والثُلث  فجر غدا الأحد في طريقها إلى العاصمة التنزانية دار السلام وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة بتوقيت دار السلام -  على استاد بنيامين مكابا  ضمن مباريات إياب دور الثمانية  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وتضم البعثة -  التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي   - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس الجمعة وذلك بصحبة أحد الطهاة العاملين في مجموعة الباتروس وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

المصري بعثة النادي المصري الكونفيدرالية