أستون فيلا يعطل قطار نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا انتصارًا صعبًا على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحقق نوتنجهام فورست نتائج مميزة خلال الموسم الجاري 2024-2025 في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو، ولكن أستون فيلا انتصر عليه في مباراة اليوم، ليعطل قطار سلسلسة نتائج إيجابية حققها الحمر في الفترة الأخيرة.

مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام

افتتح مورجان روجرز التسجيل لفريق أستون فيلا في الدقيقة 13، ثم أضاف دونيل مالين الهدف الثاني في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيلانز بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص جوتا سيلفا الفارق لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 57، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة، ثم حاول الفريقان تسجيل المزيد من الأهداف، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز أستون فيلا بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 51 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 57 نقطة في المركز الثالث.