ننشر مواصفات الورقة الامتحانية في مدارس دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في دمياط استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في أعقاب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، عن تطبيق نظام البوكليت في اختبارات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية.

واعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة ياسـر عمارة وكيل الوزارة عن بدء تطبيق نظام "البوكليت" لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 للشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الامتحانات، وتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في تقييم الطلاب.

وتؤكد المديرية أن جميع الأوراق الامتحانية ستُعد وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة من مستشاري المواد بالوزارة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب وقياس مستوى الفهم والاستيعاب بدقة وموضوعية.

وأكد "عمارة" اهتمام وزارة التربية والتعليم بالحضور المنتظم للطلاب، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في تحسين مستواهم الدراسي وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد "وكيل الوزارة" رعاية التلاميذ الموهوبين في الأنشطة التربوية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم. مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية، وتهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين مشددا على متابعة الحضور والغياب في كل مدارس دمياط على مستوى الإدارات التعليمية العشرة في محافظة دمياط لحث الطلاب على الحضور.