خبير عسكري يحذر من سلاح الاضطراب الشامل

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري والإستراتيجي، إن جميع الاتجاهات الاستراتيجية لمصر مُهددة، ففي السودان هناك حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولكن الجيش استطاع الفترة الأخيرة السيطرة على العاصمة، بالإضافة إلى ما يحدث في ليبيا وتواجد حكومتين.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن العالم يواجه نوعًا جديدًا من السلاح يتمثل في سلاح الاضطراب الشامل من خلال نشر الفوضى السياسية والحصار الاقتصادي والعسكري، فما يحدث من الحوثيين لاستهداف الملاحة البحرية يؤثر سلبًا على كافة دول العالم.

ولفت إلى أن مصر تعمل على حماية كل الحدود وخاصة الاتجاه الشمال الشرقي، ودولة الاحتلال تعلم مدى قوة الجيش المصري، ولذلك لا تقترب من مصر، موضحًا أن مصر تعمل على تحقيق الإنجازات في كافة المجالات من خلال تحقيق التنمية في كل ربوع الوطن.