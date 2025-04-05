تعليم الوادي الجديد يدعم طلاب الشهادة الإعدادية بنماذج استرشاديه للامتحانات بنظام البوكليت

أعلنت مديرية تعليم الوادي الجديد برئاسة الدكتور سامى فضل دياب مدير التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم السبت، عن تقديم الدعم لطلاب الشهادة الإعدادية بنماذج استرشادية للامتحانات بنظام البوكليت، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.

وأوضح مدير تعليم الوادي الجديد، أن الهدف من نشر نماذج استرشادية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت، هو تدريب جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 على التعامل مع نظام البوكليت قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني.

نظام البوكليت لـ الشهادة الإعدادية 2025

ومع إعلان وزير التعليم عن عقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:

1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

2.تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.

5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عنها.

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تعميم نظام البوكليت فى امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات

🔹مادة الجبر والإحصاء

https://drive.google.com/file/d/1eeK3TaFlIWNK0JcQN7UvViXED5MgxPrA/view?usp=drivesdk

🔹مادة اللغة العربية

https://drive.google.com/file/d/1eke1LyycsXMEp3z6_qF1fRxznj1hAxRw/view?usp=drivesdk

🔹مادة العلوم

https://drive.google.com/file/d/1enoM1f_OlD_PVnMDPhxtyWe6P8bS0HvE/view?usp=drivesdk

🔹مادة الهندسة

https://drive.google.com/file/d/1eqeiijSmKzDSKRMWj3lkrG5wsfLDPbub/view?usp=drivesdk

🔹مادة الهندسة

https://drive.google.com/file/d/1eqeiijSmKzDSKRMWj3lkrG5wsfLDPbub/view?usp=drivesdk