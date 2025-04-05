مسؤول إسرائيلي: قائد القيادة الجنوبية يجري تحقيقا جديدا بحادث قتل المسعفين برفح الفلسطينية

أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن قائد القيادة الجنوبية يجري تحقيقا جديدا في حادث قتل المسعفين في رفح الفلسطينية قبل أسبوعين، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت.

وقال المسؤول أن: "هناك احتمال بأن يكون جنود في الميدان قد كذبوا في التحقيق الأول بشأن الحادث".

وأضاف: "نتائج تحقيق قائد القيادة الجنوبية في الحادث ستعرض على رئيس الأركان غدا".

وحصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على فيديو، يظهر أضواء وعلامات الهلال الأحمر على سيارات الإسعاف التي استهدفتها إسرائيل في رفح ما أدي إلي مقتل عدد من المسعفين.

ويفضح هذا الفيديو رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشرها في 31 مارس الماضي عن هذه الواقعة وزعم فيها أنه لم يهاجم مركبات إسعاف عشوائيا، إنما رصد اقتراب عدد من سيارات بصورة مشبوهة من أفراد الجيش دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، ما دفع الجنود لإطلاق النار صوبها.