مدرب بورنموث تعليقًا على التعادل مع وست هام: كنا أقرب للفوز

أكد المدير الفني لفريق بورنموث لكرة القدم، أندوني إرايولا، على أن فريقه كان أحق بالفوز على وست هام.

وتعادل بورنموث مع وست هام بهدفين مقابل مثليهما خلال منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج).

وقال إرايولا - خلال تصريحات لـ"بي بي سي" عقب المباراة اليوم السبت: "أعتقد أنه عليك أن تُقدّر النقطة التي خرجت بها هنا. لكنك غالبًا ما تُقدّرها أكثر عندما لا تستحقها. أعتقد أننا كنا الفريق الذي خلق فرصًا أكثر. لا أرى أنها نقطة جيدة لأننا كنا أقرب للفوز".

وتابع: "إيفانيليسون يساعدنا طوال الموسم. كسر قدمه واضطر للراحة لفترة، لكنه الآن يُنهي الموسم بقوة. نحن نسجل الكثير من الأهداف، لكن السبب في عدم فوزنا يأتي من الجانب الآخر. لا يمكننا أن نستقبل هدفين في مباراة كهذه، حقا".

وأردف: "ليست مباراة يجب أن تستقبل فيها هدفين. استقبلنا هدفين من عرضيتين. من فرص قليلة جدًا تلقينا هدفين وهذا كلّفنا الكثير. نحن غير فعّالين بما فيه الكفاية. عندما تملك فرصًا أفضل، لا يمكنك أن تكون سعيدًا بنقطة واحدة".

وأكمل: "هم لم يملكوا فرصًا كثيرة، لكن من الصحيح أننا لم نراقب نيكلاس فولكروج في الكرة الثابتة. أما الهدف الثاني فكان بفضلهم، ضربة رأس رائعة. لكن من فرص قليلة تلقينا هدفين، وهذا يكلّفنا الكثير. أنا غير سعيد، غير سعيد بهذه النقطة".