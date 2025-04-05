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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يفوز على زد في كأس عاصمة مصر

مباراة زد ضد البنك
مباراة زد ضد البنك الأهلي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره زد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

انتهى الشوط الأول من مباراة زد ضد البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعدما تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، حتى نجحا في هز الشباك الساكنة في آخر 15 دقيقة من شوط اللقاء الأول..

مباراة زد ضد البنك الأهلي

افتتح سعيدو سمبوري التسجيل في الدقيقة 32، ليضع البنك الأهلي في المقدمة، بعد تمريرة من زميله أحمد ياسر ريان.

ولم يستسلم زد وضغط على مرمى ضيفه، وأدرك التعادل في الدقيقة 40، عن طريق مهاجمه شادي حسين من صناعة مصطفى سعد ميسي.

وفي الشوط الثاني، سجل ياو أنور هدف الفوز لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 82، بعدما أهدر زميله أسامة فيصل ركلة جزاء في الدقيقة 77، نتج عنها طرد محمد أشرف لاعب زد.

بتلك النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 8 نقاط على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر، بينما تجمد رصيد زد عند نقطة واحدة في المركز الأخير، في المجموعة التي تضم، المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.

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