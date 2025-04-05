ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيردر بريمن يحقق فوزا ثمينا على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

فيردر بريمن
فيردر بريمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فيردر بريمن فوزا ثمينا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب فيسير شتاديون في إطار الجولة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل هدفي فيردر بريمن كل من أوليفر بوركي في الدقيقة 28 ورومانو شميد بالدقيقة 84.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن أوجسبورج صاحب المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 48 نقطة في المركز الثالث.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 68 نقطة وبفارق 6 نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

فيردر بريمن آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني بايرن ميونخ فرانكفورت بريمن