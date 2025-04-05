فيردر بريمن يحقق فوزا ثمينا على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

حقق فيردر بريمن فوزا ثمينا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب فيسير شتاديون في إطار الجولة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل هدفي فيردر بريمن كل من أوليفر بوركي في الدقيقة 28 ورومانو شميد بالدقيقة 84.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن أوجسبورج صاحب المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 48 نقطة في المركز الثالث.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 68 نقطة وبفارق 6 نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.