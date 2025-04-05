ستاد بريست يحقق فوزًا قاتلًا على موناكو في الدوري الفرنسي

حقق ستاد بريست فوزا قاتلا على ضيفه موناكو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب فرانسيس جنيه بلي في إطار الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدفي ستاد بريست كل من فيليب كون لاعب موناكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42 ومهدي كامارا في الدقيقة 90، بينما أحرز دينيس زكريا هدف موناكو في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد ستاد بريست الي 43 نقطة في المركز الثامن،بينما تجمد رصيد موناكو عند 50 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للعام الرابع علي التوالي وللمرة الثالثة عشر في تاريخه بفوزه علي أنجيه بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم السبت.