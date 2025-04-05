24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا التنزاني بإياب دور الثمانية للكونفيدرالية

أعلن التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى تنزانيا استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة عصرًا بتوقيت دار السلام - على استاد بنيامين مكابا ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاته.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبدالرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.