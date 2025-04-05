ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة جون إيبوكا وغيابه عن مباراة المصرى وسيمبا بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأكد غياب النيجيري جون ايبوكا مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بإياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

 

جاء ذلك بسبب إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي جعله يخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التونسي أنيس بوجلبان.
 

جدير بالذكر أن إيبوكا كان قد نجح في إحراز الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

جون إيبوكا المصري الكونفيدرالية سيمبا