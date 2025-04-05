إصابة جون إيبوكا وغيابه عن مباراة المصرى وسيمبا بالكونفيدرالية

تأكد غياب النيجيري جون ايبوكا مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بإياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

جاء ذلك بسبب إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي جعله يخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التونسي أنيس بوجلبان.



جدير بالذكر أن إيبوكا كان قد نجح في إحراز الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.