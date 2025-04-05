بينهم سولاف فواخرجي وريم البارودي.. نجوم الفن في عزاء زوجة نضال الشافعي

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم الواجب في زوجة الفنان نضال الشافعي مساء اليوم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد.

ورصدت عدسة البوابة نيوز حضور عدد كبير من النجوم من بينهم سامح حسين ورانيا فريد شوقي ومحمد رياض والفنان أشرف زكي زوجته روجينا ومحمد أبو داوود وسولاف فواخرجي وهبة مجدي وأحمد سلامة وإسماعيل فرغلي ومحمد عادل إمام ولقاء سويدان وداليا مصطفى ودنيا عبد العزيز وزوجها وريم البارودي.

وظهر نضال الشافعي في حزن شديد وهو يتلقى العزاء في زوجته مساء اليوم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد.

وكانت زوجة نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس 3 أبريل، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

وشيع نضال الشافعي ظهر أمس الجمعة جنازة زوجته بمسجد بهجت بدريم لاند بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن.

عزاء زوجة نضال الشافعي

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