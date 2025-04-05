بارما يفرض التعادل على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه بارما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب إنيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وفرض بارما نتيجة التعادل على ضيفه إنتر ميلان، ليفقده نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإيطالي مع نابولي.

مباراة بارما ضد إنتر ميلان

بدأ إنتر ميلان المباراة بقوة، وتمكن من تسجيل هدفين في الشوط الأول عن طريق ماتيو دارميان وماركوس تورام في الدقيقتين 15 و45.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة قوية من بارما، الذي ضغط بقوة على دفاع إنتر، حيث نجح أصحاب الأرض في تقليص النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق البديل أدريان بيرنابي، قبل أن يتعادل جاكوب أوندريجكا في الدقيقة 69، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

بتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 4 نقاط عن نابولي في وصافة الترتيب، بينما رفع بارما رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر.