"تعليم القاهرة" تبدأ نشر نماذج البوكليت في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، عن بدء نشر نماذج البوكليت لمادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، وبما يتماشى مع توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المديرية لتدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية الجديدة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع نمط الأسئلة المتنوعة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب رفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم.

وأكدت المديرية أن النماذج المنشورة تراعي التوزيع المنهجي للمقررات الدراسية وتغطي كافة الأجزاء المستهدفة من المنهج، بهدف تهيئة الطلاب لاجتياز الامتحانات بثقة وكفاءة.

وتتمنى مديرية التعليم بالقاهرة دوام النجاح والتفوق لجميع الطلاب، مؤكدة استمرار دعمها الكامل للعملية التعليمية وتقديم كل ما يسهم في تطويرها وتحقيق أفضل النتائج لأبنائنا الطلاب.