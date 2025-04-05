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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طريقة تحضير الفسيخ بالمنزل.. تعرف عليها

الفسيخ
الفسيخ
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الفسيخ من الأكلات المهمة التي يبحث عنها الجميع قرب عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد ولمحبي الفسيخ والملوحة المضمونة في البيت، نقدم طريقة تخليل الفسيخ بخطوات بسيطة وسريعة لتحصل على اشهى فسيخ لتكون قادرا على منافسة الشيفات في صنع الفسيخ البيتي 

 

طريقة عمل الفسيخ البوري بالملح الخشن:

المكونات:

4 سمكات بوري طازج

5 ملاعق ملح خشن

ملعقتان شطة بودرة

ملعقة من الكمون الناعم 

ملعقة من الكركم الناعم

الخطوات:

أول خطوة في طريقة عمل الفسيخ غسل السمك البوري وتنظف الخياشيم بشكل جيد من الرواسب، ثم تجفيفه .

يوضع السمك في الثلاجة ليلة كاملة في الشتاء أو ساعتين فى الصيف

عمل خلطة الحشو من الملح والكمون والشطة ويتم حشى خياشيم السمك حتى الامتلاء.

رص السمكات عكس عكاس في كيس سلوفان مفرغ من الهواء لمنع الأكسدة وهي أهم خطوة 

وضع السمك في 10 أكياس ويغلق كل كيس جيداً ويخزن 15 ليلة في مكان معتم.

تحضير الفسيخ بالمنزل عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد خطوات بسيطة