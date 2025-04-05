دوري أبطال أفريقيا.. بعثة بيراميدز تصل المغرب لمواجهة الجيش الملكي

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة المغربية لمواجهة الجيش الملكي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية، في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة المغرب

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٥ لاعبا في رحلة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

ووصلت البعثة إلى الرباط على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، حيث يؤدي الفريق مرانه الأول مساء الأحد بأحد الملاعب، قبل أن يغادر إلى مكناس استعدادا لأداء تدريبه الأخير وخوض اللقاء هناك.