الريان يخسر على ملعبه أمام السد في الدوري القطري بمشاركة تريزيجيه

خسر فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، من ضيفه السد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري القطري.

واستغل السد السقوط المفاجئ لمنافسه الدحيل متصدر الدوري القطري برباعية أمام الشمال، لينتزع صداراة الترتيب بعد فوزه على الريان بنتيجة 2-1.

مباراة الريان ضد السد

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يشهد الشوط الثاني تقدم رفاق تريزيجيه بهدف في الدقيقة 56، سجله آدم باريرو.

وتمكن السد من تعديل النتيجة سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق رافا موخيكا، وبعدها بدقيقتين، سجل كلاودينيو هدف فوز الضيوف.

مشاركة تريزيجيه

شهدت مباراة الريان ضد السد مشاركة تريزيجيه بديلًا في الدقيقة 75، والنتيجة كانت تشير إلى تأخر فريقه بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الريان عند 27 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما رفع السد رصيده إلى 46 نقطة، ليرتقي إلى صدارة الترتيب.

بذلك، خاض تريزيجيه مع الريان 16 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.