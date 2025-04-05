قرارات ترامب تقود الاقتصاد الأمريكى نحو ركود متوقع وسط خيبة أمل عامة.. الكونجرس منزعج والإحباط يتصاعد.. ومقاومة النواب لا تزال محدودة

كانت رسوم الرئيس ترامب الجمركية، التي وُعِد بها في البداية كـ"رسوم متبادلة"، تهدف إلى فرض ضرائب على السلع الأجنبية مساوية للرسوم الجمركية التي تفرضها تلك الدول على الصادرات الأمريكية، إلا أن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل انحرفت عن هذا النهج. بدلاً من حسابها بناءً على التعريفات الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى، حُددت التعريفات الجديدة بناءً على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة. وواجهت الدول ذات العجز التجاري الأكبر مع الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى.

أثارت هذه المنهجية المُربكة وغير المتسقة خيبة أمل وارتباكًا بين الاقتصاديين العالميين. أوضح فيليكس تينتلنوت، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة ديوك، أن عدم الوضوح في كيفية حساب التعريفات الجمركية زاد من حالة عدم اليقين التي تواجهها الشركات بالفعل. وجادل بأن حالة عدم اليقين تُؤدي إلى تأخير الاستثمارات، مما قد يؤدي بدوره إلى ركود.

عدم اليقين

أثار فيليكس تينتلنوت وخبراء آخرون ناقوس الخطر بشأن المخاطر المحتملة على الاقتصاد الأمريكي. ووفقًا لتينتلنوت، فإن المراجعات المستمرة لسياسات التعريفات الجمركية خلقت مناخًا من عدم اليقين يُثني الشركات عن القيام باستثمارات حيوية. قد يُسهم نهج "الانتظار والترقب"، المدفوع بالخوف من المزيد من التحولات في السياسات، في تباطؤ اقتصادي. وأكد برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، هذه المخاوف، مُشيرًا إلى أن تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي يُحدث بالفعل آثارًا واضحة. وكشف استطلاع حديث أجرته جامعة ميشيجان عن انخفاض كبير في ثقة المستهلكين، حيث أشار العديد من المشاركين إلى الاضطرابات المتعلقة بالرسوم الجمركية وعدم القدرة على التنبؤ بسياسات التجارة الأمريكية. ووفقًا لبيثون، تُشير هذه التحولات الاقتصادية إلى أن الركود قد يكون حتميًا، على الرغم من أنه من غير الواضح متى سيحدث أو مدى شدته.

مخاوف متزايدة

من أكثر المخاوف إلحاحًا إمكانية اتخاذ دول أخرى إجراءات انتقامية. وقد أشارت دول مثل البرازيل بالفعل إلى أنها قد تفرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية ردًا على ذلك، مما يزيد من احتمالية نشوب حرب تجارية شاملة. حتى كندا، وإن لم تكن مستهدفة بشكل مباشر بتعريفات ٢ أبريل، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب القيود التجارية المستمرة على واردات السيارات. أكد خبراء مثل تينتلنوت أن النطاق الهائل لهذه التعريفات غير مسبوق في الاقتصاد العالمي. ولم تفرض أي دولة صناعية أخرى تعريفات جمركية مرتفعة مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة الآن، الأمر الذي يزيد من المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الأوسع للبلاد وشركائها التجاريين.

موجة قلق

فى سياق متصل، اجتاحت موجة من القلق مبنى الكابيتول، حيث أرسلت الحرب التجارية المتصاعدة للرئيس دونالد ترامب موجات صدمة في الأسواق المالية، مسجلةً أسوأ يوم منذ بداية الجائحة عام ٢٠٢٠. ومع توقع المحللين لمزيد من الاضطرابات، ترك الوضع العديد من المشرعين في حالة من الارتباك والإحباط. وعلى الرغم من تزايد المخاوف، امتنع قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس عن تحدي زعيم حزبهم بشكل مباشر، واختاروا بدلاً من ذلك اتباع نهج الحزب، حتى مع اختلاف وجهات نظرهم عن تلك الصادرة عن البيت الأبيض. يتمثل جوهر النقاش في التناقض الصارخ بين خطاب ترامب بشأن الحرب التجارية والواقع الذي يواجهه المشرعون. وأعرب الاقتصاديون عن شكوكهم في جدوى هذه الخطة، حتى أن بعض أشد حلفاء ترامب حذروا من أن التداعيات الاقتصادية قصيرة المدى قد تكون وخيمة. يواجه القادة الجمهوريون الآن احتمال أن تُقوض سياسات ترامب حظوظهم السياسية، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام ٢٠٢٢.

تحركات محدودة

أعرب أحد أعضاء جماعات الضغط الجمهوريين عن قلقه إزاء افتقار نهج الإدارة إلى بُعد النظر، قائلاً: "لم يُدرس أي من هذا الأمر بعناية. الحسابات غير مُجدية. والهدف النهائي غير مُجدي. والسياسات غير مُجدية. إنها مجرد فوضى عارمة، وستُكلف الجمهوريين مقاعدهم". ويجد الجمهوريون في الكونجرس، الذين دأبوا على صياغة السياسات التجارية بطريقة أكثر تحفظًا، أنفسهم مُفاجأين بهذا الإجراء المُفاجئ والأحادي الجانب. في حين كان هناك بعض التحرك بين الجمهوريين لمعالجة تأثير الحرب التجارية، إلا أن هذه الجهود تبدو رمزية إلى حد كبير. أعرب السيناتور تشاك جراسلي من ولاية أيوا، عن قلقه إزاء آثار الرسوم الجمركية على المزارعين المحليين، فقدم مشروع قانون يُلزم الكونجرس بالموافقة على الرسوم الجمركية في غضون ٦٠ يومًا من إعلان البيت الأبيض. ومع ذلك، من غير المرجح أن يحظى مشروع القانون هذا بتأييد كبير في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويبدو أن أي رد فعل جاد ضد سياسات الرئيس أمر بعيد المنال.

على الرغم من إقرار مجلس الشيوخ لإجراء محدود النطاق لإلغاء العقوبات المفروضة على كندا، إلا أنه يتسم بالسلبية إلى حد كبير في مواجهة توجيهات ترامب. وبينما قد يحظى هذا التشريع ببعض الاهتمام، فمن المتوقع أن يكون تأثيره الفعلي ضئيلًا. وتُعتبر هذه الإجراءات مجرد شكل من أشكال الاحتجاج، دون أي سلطة حقيقية لتغيير مسار السياسة التجارية للإدارة.

طريق صعب

تزداد الحسابات السياسية تعقيدًا مع تأثر المستهلكين الأمريكيين بعواقب الحرب التجارية. فارتفاع أسعار السلع اليومية كالملابس والبقالة، إلى جانب احتمال ارتفاع تكاليف السكن بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب الكندية، قد يُضعف الدعم الشعبي للحزب. لقد شكلت نظرة ترامب للعالم. فهو يُصر على أن هذا الموقف العدواني سيفيد المُصنعين الأمريكيين، وهو موقف صاغه على أنه محاولة لحماية "المواطن العادي". ومع ذلك، فإن هذا النهج يُخاطر بتقويض وعوده السياسية الأوسع بخفض التضخم وخفض التكاليف، مما قد يكون له تداعيات كبيرة على كل من ترامب وحلفائه الجمهوريين. على الرغم من إحباطهم المتزايد، يتردد العديد من الجمهوريين في تحدي ترامب علنًا. فخوفهم من تنفير رئيسٍ يقود حركةً قويةً وانتقاميةً جعلهم غير راغبين في ممارسة سلطتهم في الكونجرس للحد من إجراءاته. ويشير هذا التردد إلى مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في الشلل السياسي في واشنطن، حيث غالبا ما تتفوق البقاء السياسي على المدى القصير على المخاوف السياسية طويلة الأجل.

مع تطور الوضع، يتساءل العديد من الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي عن أي مسار عمل سيُلحق أقل ضرر بمستقبلهم السياسي. في مواجهة حرب تجارية تبدو عصية على الصمود بشكل متزايد، يُبرز غياب المقاومة الجادة لتصرفات ترامب التحديات التي تواجه كونغرسًا منقسمًا وأمة عالقة في خضم مشهد سياسي متقلب.

