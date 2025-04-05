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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الأونروا": نزوح 1.9 مليون فلسطيني قسريا في غزة بشكل متكرر

الأونروا
الأونروا
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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، أن 1.9 مليون فلسطيني نزحوا قسريا بشكل متكرر في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس للأنباء.

وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، كشفت الأونروا، عبر حسابها علي "اكس" (تويتر سابقا)، إنه "منذ اندلاع الحرب في غزة، تعرض حوالي 1.9 مليون شخص من ضمنهم آلاف الأطفال، للنزوح القسري المتكرر وسط القصف والخوف والفقدان."

وتابعت أن: "انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة أدي إلي موجة نزوح أخرى شملت ما يزيد عن 142 ألف شخص بين 18 و23 من الشهر الماضي."

وطالبت الأونروا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وفي 18 من الشهر الماضي، تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير الماضي، واستئناف حرب الإبادة الجماعية على غزة.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع يواجه أطفال غزة أوضاعا كارثية، حيث أفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن "الأطفال والنساء يشكلون أكثر من 60% من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة."

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