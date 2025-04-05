اقرأ غدًا في «البوابة».. «أونروا»: ما يجري وصمة عار في ضمير الإنسانية.. والحرب حولت القطاع إلى أرض محرمة على الأطفال

السبت 05/أبريل/2025 - 08:17 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 6 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية بتسريع استكمال التغذية الكهربائية الإضافية لـ«الدلتا الجديدة»

السيسي يتابع جهود استدامة توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلى ودعم خطط التنمية الاقتصادية

افتتاحية نارية لأشهر صحيفة فرنسية

لوموند: هل يفلت نتنياهو من العقاب؟

60 شهيدًا فى غزة خلال 24 ساعة

«أونروا»: ما يجرى وصمة عار فى ضمير الإنسانية.. والحرب حولت القطاع إلى أرض محرمة على الأطفال

رئيس الوزراء الإسرائيلى ينتهج استراتيجية التطهير العرقى



«حماس» تُحذر: نصف الرهائن فى مناطق مهددة بالقصف الإسرائيلى

الحركة تحمّل نتنياهو مسئولية حياة الأسرى

1100 قتيل ومئات الجرحى ودمار غير مسبوق.. حصيلة استئناف الحرب

أسباب نتنياهو لخرق وقف إطلاق النار يصعب الاقتناع بها

دونالد ترامب ينشر فيديو لقصف الحوثيين