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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يستقر على مقر اقامته بالعاصمة التنزانية دار السلام استعدادًا لمباراة سيمبا بالكونفدرالية

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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استقر الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري  على اختيار فندق روتانا بالعاصمة التنزانية دار السلام كمقر لاقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر اقامتها الأربعاء المقبل  - الرابعة عصرًا بتوقيت دار السلام -  على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

الجدير بالذكر أن بعثة المصري تغادر القاهرة في الساعة الثانية والثُلُث صباح غدا الأحد ، لتصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد نحو أربع ساعات ، حيث ستبقى في المطار ساعة كترانزيت قبل أن تستقل رحلة أخرى تستغرق نحو ثلاث ساعات  إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

المصري بعثة المصري الكونفيدرالية