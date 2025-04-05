أبراهام يقود تشكيل ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فيورنتينا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره فيورنتينا على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي تامي أبراهام تشكيل ميلان أمام فيورنتينا، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

يحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 47 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا في المرتبة الثامنة وفي رصيده 51 نقطة.

تشكيل ميلان ضد فيورنتينا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كايل والكر - فيكايو توموري - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تيجاني ريندرز - يوسف فوفانا - يونس موسى.

وفي الهجوم: رافائيل لياو - تامي أبراهام - كريستيان بوليسيتش.