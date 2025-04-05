التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة زد والبنك الأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة زد والبنك الأهلي بهدف لكل فريق، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، حتى نجحا في هز الشباك الساكنة في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول.

مباراة زد ضد البنك الأهلي

افتتح سعيدو سمبوري التسجيل في الدقيقة 32، ليضع البنك الأهلي في المقدمة، بعد تمريرة من زميله أحمد ياسر ريان.

ولم يستسلم زد وضغط على مرمى ضيفه، وأدرك التعادل في الدقيقة 40، عن طريق مهاجمه شادي حسين من صناعة مصطفى سعد ميسي.

يحتل فريق زد المركز الخامس والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه مباراتين فقط، بينما يتصدر البنك الأهلي الترتيب وفي رصيده 5 نقاط.