إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلاتكوف، اليوم السبت، إن طائرة مسيرة أوكرانية قد استهدفت سيارة في منطقة بيلجورود الحدودية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأضاف جلاتكوف -عبر تطبيق (تيليجرام)- "تعرضت بلدة بيريوزوفكا في منطقة بوريسوفسكي لهجوم بمسيرة أوكرانية.وأصابت المسيرة سيارة، مما أسفر عن إصابة رجلين ومراهق يبلغ من العمر 15 عاما"، بحسب وكالة (تاس) الروسية.

ووفقا لحكومة المنطقة، فإن المراهق أصيب بإصابة ناتجة عن انفجار، كما أصيب الرجلان البالغان بإصابات خطيرة أيضا. وتم نقل الثلاثة إلى المستشفى.