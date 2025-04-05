وفاة طالب إعدادي متأثرًا بسرطان الدم في الفيوم

شيع المئات من أهالي مركز سنورس بمحافظة الفيوم، جنازة شاب يدعى حسن علي حسن طالب بالصف الثالث الاعدادي توفي بعد صراع مع مرض سرطان الدم، في مشهد مهيب حضره المئات من أهالي وزملاء وأصدقاء الشاب، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء على أهالي مركز سنورس، إثر وفاة شباب يدعى حسن علي حسن محمد، 15 عاما، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان الذي أصابه منذ سنتين.

وقال محمد عبدالجليل، أحد جيران الشاب، إن حسن كان طالبًا بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عثمان بن عفان التابعة لإدارة سنورس التعليمية، وكان متفوقًا وحافظًا لكتاب الله، واكتشفت أسرته إصابته بورم سرطاني خبيث في الدم، منذ سنتين ووضع الأطباء رحلة علاجية للطالب بالحصول على عدد من جلسات العلاج الكيماوي للسيطرة على الورم ومنع انتشاره، لكن توفي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان.

ونعى زملاء وأصدقاء الطالب المتوفى بعد صراع مع مرض السرطان، زميلهم بمئات من المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، داعين كل من يشاهد المنشورات بالدعاء للفقيد ولأسرته بالصبر والسلوان، وأن يجعل أعماله في ميزان حسناته.