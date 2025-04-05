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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة بالقوة الهجومية الضاربة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

 

يستضيف فريق برشلونة، اليوم السبت، نظيره ريال بيتيس على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

يدخل برشلونة مباراته ضد ريال بيتيس بالقوة الهجومية الضاربة، إذ يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهجوم رفقة لامين يامال وفيران توريس.

 

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس وفي رصيده 47 نقطة.

 

تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

 

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.

 

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو جافي.

 

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

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