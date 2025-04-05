مدير إدارة التجنيد: تنفيذ حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وشباب الخريجين

أعلن مدير إدارة التجنيد والتعبئة اللواء أحمد مصطفى صادق، أن الإدارة بصدد تنفيذ حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وشباب الخريجين سواء للمجندين أو المقبلين على التطوع بالقوات المسلحة، وذلك في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولا سيما بذوي الهمم.



وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إدارة التجنيد تعكف على تقديم تسهيلات جديدة في هذا الإطار وذلك بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق أقصى درجات التيسير على الشباب وتقديم الخدمات التجنيدية من دون عناء الانتقال والسفر، لا سيما عبر شبكة الإنترنت، بجانب ما تقدمه إدارة التجنيد والتعبئة للعديد من الخدمات التجنيدية من خلال (9) مناطق تجنيد و(27) قسم تجنيد بالمحافظات ومكاتب التجنيد المنتشرة بكل ربوع مصر حتى مستوى مركز/قسم شرطة.



وأشار إلى أنه تم تحديث وتطوير منظومة إدارة التجنيد لتواكب التطور الهائل الذي شهدته القوات المسلحة والدولة في التحول الرقمي وسرعة تقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لخدمات التجنيد ما يعد نقله نوعية في أسلوب استقبال الطلبات وأسلوب دفع الرسوم المقررة وأسلوب استخراج وإرسال الخدمة إلكترونياً، كما تم تحديث وتطوير منظومة العمل بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد لتنفيذ كافة الإجراءات التجنيدية إلكترونياً بشكل مؤمن وتقليل أخطاء العنصر البشري.



وأكد أن كل ذلك بهدف التيسير على المواطنين بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين ومرعاة البعد الإجتماعي، مشيرا إلى أن إدارة التجنيد والتعبئة تعد من الإدارات العريقة بالقوات المسلحة، وكانت بداية تأسيسها في العصر الحديث عام 1822 تحت مسمى ديوان الجهادية ومقرها قلعة محمد علي، وتعدل مسماها أكثر من مرة إلى أن استقرت في مقرها الحالي اعتباراً من عام 1980 بمسماها الحالي وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.



وأوضح أن إدارة التجنيد تولي "أبنائنا من ذوي الهمم أقصى درجات الاهتمام ونهتم بأن نصل إليهم من خلال أماكن تواجدهم في الجامعات أو دور الرعاية الخاصة بهم ومدارس التنمية الفكرية بالتنسيق مع كافة الجهات ويتم الكشف الطبي واستخراج شهادات المعاملة في نفس اليوم وبدون أي رسوم، وكذا من يتقدم منهم في أي وقت لعمل أي إجراء تجنيدي يتم استقباله بالشكل اللائق وفي مكان مخصص لهم وإنهاء موقفه في نفس اليوم والتأكيد على عدم التردد على المنطقة لأي سبب أكثر من مرة وأيضاً بدون أي رسوم".



وأشار إلى أنه في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تم التصديق على إضافة خدمة إنهاء المواقف التجنيدية للشبان ذوي الهمم من خلال التسجيل على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وذلك بتسجيل بياناتهم عن طريق ولي الأمر أو الجهات / جمعيات الرعاية الاجتماعية المسئولة عنهم وتقوم إدارة التجنيد والتعبئة بدراسة الطلبات المقدمة والتواصل مع ولي الأمر أو الجهة المسؤولة لتحديد موعد اللجنة الطبية للكشف على الشبان في أماكن تواجدهم للتيسير عليهم.



كما أشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة إلى التيسيرات التي تقدمها الإدارة للمواطنين من أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية، موضحا

أنه يتم دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية والنائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء تلك المناطق في أماكنهم وتسوية موقفهم ومنحهم شهادة المعاملة التجنيدية وبدون غرامة مالية.



وقال إن ذلك يتم ذلك بشكل دوري سنوياً لكل من أبناء محافظة مطروح وأبناء سيناء وأبناء حلايب وشلاتين.



ولفت مدير ادارة التجنيد والتعبئة إلى أنه جار إجراء التعاقد مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة إمكانية تسليم شهادات المعاملة التجنيدية للمواطنين دون الحاجة إلى التردد على مناطق التجنيد والتعبئة، كما تم تطوير مجمع خدمة المواطنين بالإدارة، وجار تطوير مجمعات خدمة المواطنين بمناطق التجنيد ليقوم بإنهاء كافة المعاملات التجنيدية في أسرع وقت ممكن.



وعن أبناء الوطن المقيمين بالخارج، قال إن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بسرعة إنهاء المواقف التجنيدية لأبناء الوطن بالخارج حرصاً على استقرار أوضاعهم في البلاد المقيمين بها حيث تم التنسيق مع وزارة الخارجية بحيث يتم استقبال الطلب المقدم من المواطن والمستندات المؤيدة لحقه في الإعفاء من خلال سفاراتنا بالدول المقيمين بها وإرساله إلينا بعد دفع الرسوم المقررة ويتم إنهاء موقفه وإرسال شهادة المعاملة إلى السفارة / القنصلية لتسليمها إليه بالدولة المقيم بها.



وأوضح أنه في إطار الحرص على استقرار الأوضاع الاجتماعية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج يتم دفع تلك لجان تجنيدية سنوياً إلى عدة دول أجنبية وعربية.



وأضاف أنه يتم تحديد تلك الدول وعدد اللجان طبقاً للحصر الذي يرد إلى إدارة التجنيد والتعبئة من الملحق العسكري بكل دولة بعدد المواطنين المطلوب تسوية موقفهم بكل دولة وفي المتوسط يتم دفع من (4) إلى (6) لجان طبقاً للعدد المطلوب ويتم تحديد الدولة والدول المجاورة لها التي يمكن للمواطنين الوصول إليها.



وعن الجديد في التطوير لصالح التيسير على المواطنين في استخراج شهادات المعاملة التجنيدية، قال مدير ادارة التجنيد والتعبئة إنه تم تحديث وتطوير المركز الإلكتروني لسرعة تقديم الخدمات التجنيدية إلى المواطنين حيث يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويقوم بتسجيل طلب استخراج شهادة الإعفاء وتسجيل بياناته ومكان استلام الخدمة.



وأضاف أنه يتم مراجعة صحة موقفه وفي حالة الموافقة على طلبه يتم الرد عليه بدفع الرسوم المقررة للخدمة التجنيدية من خلال كارت الفيزا - فوري واستخراج شهادة الإعفاء وإرسالها إليه في المكان المطلوب استلام منه الخدمة.



وحذر مدير إدارة التجنيد والتعبئة، شبان التجنيد من التعامل مع أي شخص يحاول إيهامهم بقدرته على مساعدتهم في التطوع / التجنيد للحصول على مبالغ مالية.



وعن موقف بعض الشبان المقيمين بالخارج الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم وأحقيتهم في تجديدها حتى يتمكنوا من إنهاء أعمالهم بالخارج، أوضح أنه تيسيرا على أبنائنا في الخارج وحتى يمكنهم تسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية بالخارج فقد صدرت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بإمكانية تجديد جوازات سفر الشبان المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن الإلزام حتى بلوغهم سن 29 عاما كحد أقصى لا يجدد بعدها على أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد.



وأشار إلى أن من تجاوز منهم سن الثلاثين عاما يتم تجديد جواز سفره لمدة سبع سنوات لمن سدد قيمة الغرامة المالية وقدرها (588) دولارا وبشرط عدم تجاوزهم سن (44) عاما.



وفيما يتعلق بالموضوعات التي تؤرق الشباب المقدمين على السفر لأداء العمرة - السياحة - الدراسة - زيارة الوالد / الوالدة أو لأي سبب آخر استخراج تصريح السفر.. طمأن مدير إدارة التجنيد الشباب، مؤكدًا تقديم التيسيرات لهم من إدارة التجنيد لسهولة وسرعة استخراج تصريح السفر.



كما أوضح أن الشاب الذي يبلغ (18) عاما مطالب بتصريح سفر أياً كان سبب السفر، وإذا كان الشاب مقيد بإحدى المعاهد أو الكليات ومؤجل تجنيده فلا يوجد ما يمنع من التصريح له بالسفر خلال الإجازات نصف العام - الصيف "نهاية العام"، مشيرا إلى أنه في غير هذه التوقيتات وطلبة السنة النهائية يكون التصريح لهم من هيئة التنظيم والإدارة، ويمكن للشاب المستوفي الشروط أن يتقدم بطلب تصريح السفر عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد، وفي حالة الموافقة على طلبه يتم الرد عليه بدفع الرسوم المقررة والحصول على تصريح السفر من خلال الموقع وفي نفس التوقيت يتم إرسال التصريح إلى منظومة الإدارة العامة للجوازات ليتوجه الشاب من محل إقامته إلى المطار دون الحاجة إلى التردد إلى أي جهة.