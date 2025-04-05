مساعد جوجل يواجه مشكله في تطبيق ميزة عدم الإزعاج

أظهرت تقارير جديدة أن مساعد جوجل قد يواجه مشاكل في تطبيق ميزة “عدم الإزعاج”، حيث يتسبب الخلل في عدم استجابة المكالمات والتنبيهات بشكل صحيح.

وعلى الرغم من أن مساعد جوجل في طريقه للانتهاء تدريجيًّا لصالح نظام “جيميني” الجديد، لكن هذه المشكلة تثير قلق المستخدمين حاليًّا، إذ يبدو أن تفعيل الميزة عبر الأمر الصوتي يؤدي إلى كتم الصوت بشكل كامل على المكالمات والتنبيهات، ما يعرّض المستخدمين لخطر تفويت رسائل مهمة.

وقد بدأ ظهور التقارير عن المشكلة على منتدى “Reddit”، ليتمكن فريق “Android Authority” من تأكيد هذه التجربة من خلال إعادة إنتاج الخلل.

وعند تفعيل ميزة “عدم الإزعاج” من خلال مساعد جوجل، يتجاهل النظام التخصيصات المقررة للمكالمات والتنبيهات المسموح بها، ما يعني أن التعديلات المخصصة التي وضعها المستخدم، مثل استثناء بعض التطبيقات أو جهات الاتصال، لن تُطبَّق.

وفي الوقت الذي يمكن فيه حل المشكلة بسهولة، عبر تفعيل الميزة من خلال إعدادات واختصارات نظام أندرويد، بدلًا من الاعتماد على مساعد جوجل، إلا أن هذا قد يُعرّض المستخدمين للوقوع في فخ هذه المشكلة بشكل متكرر.

وتتعلق المشكلة أيضًا بعدم تطابق إعدادات وضع “عدم الإزعاج” في بعض الهواتف الذكية. وبالنسبة لمستخدمي هواتف “Pixel”، يمكنهم ضبط هذه الإعدادات، من خلال الانتقال إلى قسم “الأوضاع” في إعدادات الهاتف.

ومن هناك، يمكن تخصيص خيارات “عدم الإزعاج”، بما في ذلك إعداد أوضاع مختلفة مثل “أثناء القيادة” أو “أثناء النوم”، حيث يسمح كل وضع بضبط استثناءات مختلفة للتطبيقات وجهات الاتصال التي يُسمح لها بتجاوز كتم الصوت.