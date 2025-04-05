عائلات الرهائن الإسرائيليين للرئيس الأمريكي: "نتنياهو يكذب عليك"

وجهت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين من قبل حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، حديثها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلين: إن "رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو يكذب عليك بقوله إن الضغط العسكري يعيد الرهائن،" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وتابعت عائلات الرهائن" "نطلب من الرئيس ترامب توظيف كل أدواته للضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب"، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته يمزقون إسرائيل والمجتمع ويخاطرون بأرواح الرهائن والجنود.

كانت حماس قد أطلقت سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني محتجزين داخل سجون الاحتلال، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري في يناير الماضي، ولا يزال 59 من الرهائن الإسرائيليين محتجزين في القطاع.