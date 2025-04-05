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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي ويتوج باللقب رسميًا

فوز باريس بلقب الدورى
فوز باريس بلقب الدورى
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تمكن فريق باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي بعد فوزه الأخير على أنجيه بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة 28 من المسابقة. 

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة، ليؤكد تفوقه في الدوري الفرنسي بعد أن أصبح الفارق بينه وبين أقرب منافسيه غير قابل للتعويض مع تبقي بعض الجولات على نهاية الموسم.

شهدت المباراة تسجيل ديزيري دوي هدف الفوز في الدقيقة 55، بعد تمريرة رائعة من خفيتشا كفاراتسخيليا، ليحسم باريس سان جيرمان اللقاء ويحصل على النقاط الثلاث.

 بهذا التتويج، يواصل الفريق الهيمنة على الكرة الفرنسية، ويحقق اللقب المحلي الثاني على التوالي في موسم 2024-2025.

اللقب يعد تتويجًا لمجهودات الفريق طوال الموسم تحت قيادة مدربه لويس إنريكي

ويواصل باريس سان جيرمان استعداده للمنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث يطمح الفريق للمنافسة على الألقاب القارية.

بذلك، يكون باريس سان جيرمان قد أضاف لقبًا جديدًا إلى خزائنه، ليعزز من مكانته كأحد أكبر الأندية في كرة القدم الفرنسية.

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