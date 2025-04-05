صحة سوهاج: إضافة وتشغيل 3 حضانات وصيدلية بمستشفى أخميم المركزي

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تطوير عدد من الخدمات بمستشفى أخميم المركزي وكان أبرزها إضافة 3 حضانات لقسم الحضانات بالمستشفي لتصبح الطاقة الاستيعابية للقسم 18 حضانة.

وأضاف أنه تم أيضا تفعيل وتشغيل صيدلية داخلي 24 ساعة لضمان تكامل الخدمات بالمستشفى.

وفي مفاجأة سارة لأهالي المركز قال دويدار، إنه وجه بتفعيل وتجهيز قسم عناية أطفال بالمستشفى في أسرع وقت مؤكداً تذليل كل العقبات امام تجهيزه وتوفير كل أوجه الدعم ليكون جاهزًا في أقرب وقت لخدمة المواطنين.

وثمّن دويدار جهود الفريق الطبي بالمستشفى، وعلى رأسهم الدكتور أمجد عادل مدير المستشفى والذي تولي إدارة المستشفى منذ أيام خلال حركة التغيرات الأخيرة التي أجراها دويدار، حيث عمل قبل ذلك مديراً لمستشفى جهينة المركزي لمدة عامين، وحقق نجاحات متميزة بها، والدكتور أمجد نعيم، رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى، والدكتور محمود علي، رئيس قسم الحضانات والدكتورة أنوار البدري، مدير قسم الصيدلة على مجهوداتهم لخدمة وراحة المرضى.

جدير بالذكر أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد أكبر حركة تغيرات على مستوى مديري المستشفيات والإدارات الصحية، وذلك لتبادل ونقل الخبرات وتجديد الدماء داخل القطاع الذي يشهد مؤخراً نقلة نوعية كبيرة على جميع المستويات.