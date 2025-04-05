ديربي جدة.. تشكيل الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأهلي، في مباراة ديربي جدة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق الاتحاد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الأهلي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ديربي مدينة جدة الذي ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كريم بنزيما تشكيل الاتحاد أمام الأهلي، بجانب مواطنه موسى ديابي وأوناي هيرنانديز وحسام عوار.

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 61 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس وفي رصيده 48 نقطة.

تشكيل الاتحاد ضد الأهلي

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - سعد الموسى - دانيلو بيريرا - حسن كادش

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - أوناي هيرنانديز.