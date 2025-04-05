خبير عسكري يحذر: نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط

أكد العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري اللبناني، أنه ليس مصادفة إطلاقًا أن تقوم إسرائيل بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في ذات الوقت الذي كان يجتمع فيه الرئيس اللبناني مع الرئيس الفرنسي وهي تعد رسالة واضحة إلى الفرنسيين وبغطاء أمريكي وموافقة أمريكية بأن الحل هو بيد أمريكا.

وقال سربوى، خلال حواره في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، اليوم،: «إنه لا يسمح لفرنسا أن تقدم أي دعم لبنان لامادي ولا عسكري ولا غير ذلك، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم باستمرار عدوانه على غزة ولبنان وسوريا طالما يحظى بغطاء كامل ومطلق من الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة».

وأكّد أن ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل، وترى دولة الاحتلال أن هذه الفرصة تسمح لها بتغيير خارطة الشرق الأوسط بدءًا من فلسطين إلى لبنان وسوريا، والطموح الكبير لإسرائيل هو أن تكون دولة كبرى، قائلًا: «نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط».