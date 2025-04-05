"تعليم القاهرة" تعلن نشر نماذج البوكليت في مادة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، بدء نشر نماذج البوكليت في مادة الرياضيات بفرعيها (الجبر - الهندسة المستوية)، في إطار استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 / 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية، لضمان تحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في الامتحانات، وتحسين مستوى الأداء لدى الطلاب، من خلال تدريبهم على شكل وطبيعة الأسئلة.

وأكدت المديرية أن نشر هذه النماذج يهدف إلى مساعدة الطلاب على التعرف على نمط الامتحان وتدريبهم على الإجابة النموذجية، بما يعزز من فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.

وتتمنى مديرية التعليم بالقاهرة كل التوفيق والنجاح لأبنائها الطلاب، مشيرة إلى استمرارها في تقديم كل سبل الدعم الممكنة لضمان الاستعداد الجيد للامتحانات.