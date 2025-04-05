ديربي جدة.. الأهلي بتشكيل هجومي أمام الاتحاد في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتحاد في ديربي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الأهلي، نظيره الاتحاد في ديربي مدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل مدرب الأهلي مباراة الديربي بتشكيل هجومي أمام الاتحاد، حيث دفع يايسله بالرباعي رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان، ويندرسون جالينو في الخط الأمامي.

يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 48 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد الترتيب وفي رصيدده 61 نقطة.

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - محمد سليمان

خط الوسط الدفاعي: فرانك كيسي - جابري فيجا

خط الوسط الهجومي: رياض محرز - جالينو

وفي الهجوم: إيفان توني - فراس البريكان.