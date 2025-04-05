استشهاد 3 فلسطينيين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارتين شنهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت بغارتين مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.



ويتعرض "حي الشجاعية" لليوم الثاني على التوالي لعدوان عسكري بري هو الثالث منذ بدء حرب الإبادة على غزة عام 2023، حيث تتمركز آليات الاحتلال على تلة المنطار ومحيطها، بالتزامن مع سيطرة أخرى على شارع المنصورة.



وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف مدفعيتها بشكل مستمر على جنوب شارع المنصورة، شارع وادي العرايس، ومنطقة بيارة الحاج عادل الشوا، إضافة إلى شارع السكة في حي الزيتون باعتبار مجاورته من شارع وادي العريس، كما تتعرض المناطق الشرقية لحي الزيتون، "بيارة الريس ومحيط مدرسة تونس" لقصف مدفعي متواصل بين فترة وأخرى.



وفي رام الله، هاجم مستوطنون إرهابيون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مزارعين ومركبات قرب قرية المغير شمال شرق المدينة.



وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبوعليا، لـ"وفا"، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مزارعين ومركبات عند المدخل الغربي للقرية على الطريق المؤدية إلى قرية أبوفلاح المجاورة دون الإبلاغ عن إصابات.



وأضاف أبوعليا أن قوات الاحتلال كانت قد هاجمت، صباح اليوم، تجمعا بدويا في الجهة الجنوبية من القرية، واحتجزت عددا من سكانه ونكلت بهم ودققت في هوياتهم، وهددتهم في حال خروجهم من محيط خيامهم أو الاقتراب من البؤرة الاستعمارية القريبة المقامة على أراضي القرية.